50. Todestag von Walt Disney Kommerz mit Herz

Meine Kindheit war ein Disney-Traum. Dieser Traum begann mit zerfledderten Micky-Maus-Heften, die mich aus dem Ruhrpott nach Entenhausen beamten, setzte sich mit einer Sammlung von Comicfiguren fort, die ich im Wald zum Leben erweckte, und fand seinen frühen Höhepunkt im "Dschungelbuch". Das war mein erster Kinofilm, bei der Gewitterszene mit den Geiern heulte ich vor Angst.

Denn der Traum schien realer als das Leben. Disneys magisches Reich prägte die visuellen wie seelischen Seiten meiner schrägen Fantasiewelt, in der kleine Kinder große Helden sein konnten und am Ende - fast - immer alles gut wurde.

Dass ich schon damals einer globalen Entertainmentmaschine verfallen war, das wusste ich natürlich nicht. Oder dass das "Dschungelbuch" bereits Disneys 19. abendfüllender Zeichentrickfilm war und der letzte, den er persönlich überwachte. Am 15. Dezember 1966, zehn Monate vor der Premiere, starb der unbelehrbare Kettenraucher an Lungenkrebs - in einer Klinik direkt gegenüber seinem Studio.

Disney-Kurzfilm: "Steamboat Willie" (1928)

Walt Disneys Person sollte mich erst interessieren, als ich älter war. Anfangs zeichnete er aus Langeweile, dann erste Werbefilme und Cartoons. Mit seinem Bruder Roy gründete er 1923 das Disney Brothers Cartoon Studio. Mit dem Trickfilmzeichner Ub Iwerks erfand er Micky Maus, die eigentlich Mortimer heißen sollte und 1928 mit "Steamboat Willie" ihr Kurzfilmdebüt hatte. Diese nicht mal acht Minuten waren die Saat für ein weltweites Imperium aus legendären Helden, Filmen, Musicals, Fernsehshows, Vergnügungsparks und endloser Ware.

Hinter dem Genie ein Monster

Dabei blieb Disney der Erfolg lange versagt. Meist war er pleite, trotz eines ersten Oscars 1932 und des Durchbruchs mit "Schneewittchen und die sieben Zwerge", für den er einen großen Oscar bekam und sieben kleine. Und wie so oft soll hinter dem Genie ein Monster gesteckt haben, ein Rassist, Antisemit, Frauenfeind. Nach dem zweiten Weltkrieg gebärdete er sich als Antikommunist und sorgte dafür, dass etliche Mitarbeiter auf Hollywoods berüchtigter schwarzer Liste landeten.

Doch wie für die meisten, die ihre frühen Jahre mit Disneys verbrachten, blieb dieser Mann auch für mich lange ein Phantom, eine Chiffre für perfektionierten Eskapismus. Was mich stattdessen faszinierte, war die Mechanik der Magie: Wie hat er das nur gemacht? Doch selbst die angelesene Auflösung des Rätsels (Bambis Bewegungen entstanden aus einzeln ausgemalten und abgefilmten "Folien"!) konnte den Zauber nicht verderben. Im Gegenteil.

Eine Zeitlang wollte ich sogar selbst mal Trickfilmzeichner werden. Jahre später, als die Computeranimation begann, dieses Kunsthandwerk zu überrollen, sprach ich mit Disney-Chefzeichner Andreas Déjà, der in Dinslaken aufgewachsen ist. "Ich gebe die Hoffnung nicht auf", sagte Déjà über das Ende des Zeichentricks.

Einmal wieder Kind sein

Kurz darauf, 2005, schloss Disney sein letztes Animationsstudio und steuerte um. Im folgenden Jahr übernahm es seinen Partner, den CGI-Pionier Pixar ("Toy Story"), Ziehkind von Apple-Gründer Steve Jobs. Der Rest ist eine computergesteuerte Erfolgsstory, von der man nicht weiß, wie der Purist Walt Disney wohl darauf reagiert hätte.

Da war sein Nachlass längst mehr als ein Studio: ein kommerziell-industrieller Komplex mit weltweiten Tentakeln. Schon 1955 startete Disneyland im kalifornischen Anaheim; am Eröffnungstag ging so viel schief, dass es den detailversessenen Gründer schmerzen musste.

Disneyland 1955 - Pleiten, Pech und Micky-Mäuse Diktator des magischen Königreichs: Nach einem Jahr Bauzeit eröffnete Walt Disney am 17. Juli 1955 sein Disneyland. Akribisch hatte der mit Zeichentrickfilmen berühmt gewordene Amerikaner sein Märchenland geplant. Doch dann ging so vieles schief - der Start war katastrophal Pechsträhne: Zahlreiche Pannen überschatteten den Eröffnungstag. Völlig überfüllt strömte zum Beispiel Wasser ins untere Deck des Mississippi-Dampfers "Mark Twain", eine Fensterscheibe löste sich und verletzte einen Passagier. Zuvor war bereits die Schiffstaufe gescheitert, die Flasche wollte einfach nicht an der Schiffswand zerspringen. Ansturm: 15.000 Einladungen hatte die Parkleitung verschickt. Mit gefälschten Tickets verschaffte sich fast noch mal die gleiche Menge an Menschen Zutritt. Technikeinsatz: Mit modernster Technik verliehen Disneys Männer dem Park einen Hauch Magie. Statt echte Tiere im Adventureland auszustellen, ließ Disney künstliche erschaffen, die mechanisch und hydraulisch zum scheinbaren Leben erweckt wurden. Werbung: Ganz Amerika hatte bereits sehnsüchtig auf die Eröffnung von Disneyland gewartet. In der gleichnamigen Show beim Sender ABC hatte Disney bereits seit 1954 kräftig die Werbetrommel für sein Projekt gerührt. ABC finanzierte zusätzlich einen Teil der Baukosten. Teatime: Ein Teetassen-Karussel faszinierte Disneyland-Besucher besonders. Es war vom Buchklassiker "Alice im Wunderland" inspiriert. Besonders begehrt war auch Autopia, wo die Gäste in Mini-Autos über einen Miniaturhighway fahren konnten. Die Wagen hatten Kinderkrankheiten. Nach wenigen Stunden waren am 17. Juli 1955 nur noch zwei einsatzbereit. Zukunftsvision: Im Tomorrowland führte Disney den Menschen vor, wie das Jahr 1986 aussehen könnte. Besuchermagnet wurde die Rocket to the Moon, die durch die Beratung des Raketeningenieurs Wernher von Braun, der einst für die Nazis gearbeitet hatte, Ähnlichkeit mit einer deutschen "V2" aus dem Zweiten Weltkrieg erhielt. Millimeterarbeit: Für die Planung seines Lebenstraums gründete Disney ein neues Unternehmen, das er WED Enterprises nannte nach seinem vollen Namen: Walter Elias Disney. Ein Team von Experten, die er Imagineure nannte, entwarf die Märchenwelt zunächst am Modell. TV-Präsenz: Der Gründer stellte den Zuschauern von ABC höchstpersönlich seine Traumwelt vor. Zusätzlich führten die Schauspieler und Moderatoren Ronald Reagan, Robert Cummings und Art Linkletter durch die Übertragung. Durch die ständigen Umschaltungen zwischen den über 20 Kamerastationen gab es ein heilloses Chaos. Ständig sprachen die Moderatoren in Kameras, die längst abgestellt waren, oder sie wurden mitten im Satz abgewürgt. Übergewicht: Persönlich prüfte der während der Bauarbeiten für seinen Perfektionismus und seine ruppige Art gefürchtete Disney diese Karussellpferde. Allerdings entgingen seinen wachsamen Augen auch Details. Spielzeug-Dumbos sollten bei den Feierlichkeiten am 17. Juli 1955 an Seilen durch die Luft schweben. Mit über 300 Kilogramm brachten sie allerdings zu viel Gewicht auf die Waage und mussten am Boden bleiben. Sturmreif: Jung und Alt sollten in Disneyland in ein Märchenreich fern von den Sorgen des Alltags entführt werden. Für die Angestellten im Park war die Arbeit allerdings beschwerlich. Disney hatte ihnen chronische gute Laune befohlen. Hier stürmen Kinder zum ersten Mal Dornröschens Schloss am 17. Juli 1955. Endlosaufgabe: Disneyland würde niemals fertiggestellt, prophezeite Disney bei der Eröffnung des Vergnügungsparks. Und er hielt Wort. 1963 präsentierte er mit dem Enchanted Tiki Room eine Weltsensation. Künstliche Vögel unterhielten die Gäste mit Gesang. Plastikwelt: Neugierig erkundeten die Kalifornier Tomorrowland. Die Macher dieser Welt glaubten, dass die Menschen in einigen Jahrzehnten in Kunststoffhäusern wie diesem leben würden. Chefsache: Disney überwachte seinen Themenpark auch nach der Fertigstellung selbst. In der Main Street ließ er sich in einem Gebäude eine kleine Wohnung einrichten. Hier betrachtet er 1959 ein Modell der Matterhorn-Nachbildung. Eindringlinge: Durch eine unverschlossene Tür drangen Besucher am Eröffnungstag ins Innere des Märchenschlosses ein. Innerhalb der Fassade begannen die Leute zu klettern, weil sie es für eine Attraktion hielten. Feiertag: Bilder der zahlreichen Pannen bekamen die Fernsehzuschauer nicht zu sehen, dafür war das Urteil der meisten Zeitungen verheerend. Trotzdem strömten Millionen Menschen nach Anaheim. Hier begrüßt Disney feierlich die ersten Besucher und hält eine Rede. Expressverbindung: Seit 1961 verband die Monorail das Disneyland Hotel mit dem Parkgelände. Zeit seines Lebens bereute Disney, dass er nicht noch mehr Land in Anaheim gekauft hatte. Bald schossen zahlreiche Hotels anderer Unternehmen rund um Disneyland in die Höhe, die Tausende zahlender Gäste beherbergten. Wartezeit: Lange Schlangen bildeten sich am 17. Juli 1955 vor Disneylands Toren. Dabei gab es eine Abkürzung. Ein Betrüger wurde dabei erwischt, wie er Leute mit einer Leiter über den Zaun schmuggelte. Sponsoring: Die hohen Baukosten finanzierte Disney auch durch die Hilfe von Sponsoren. Die Fluggesellschaft TWA finanzierte beispielsweise die Rakete. Erinnerungen: In seinem Vergnügungspark ließ Walt Disney Jugenderinnerungen einfließen. Die Main Street basiert teilweise auf dem Aussehen der Stadt Marceline im US-Bundesstaat Missouri, in der der Zeichentrickfilmemacher eine Zeit lang als Kind gelebt hatte. Spaßfabrik: Vier Themenwelten bot Disneyland seinen Besuchern: Tomorrowland, Adventureland, Fantasyland und Frontierland. Im letzteren konnten die Gäste den vermeintlichen Wilden Westen miterleben. Tricksereien: Um Disneyland endgültig den Zauber einer Spielzeugwelt zu verleihen, griff sein Schöpfer auf Tricks zurück. Die Laternen und Ziegelsteine der Main Street wurden so produziert, dass sie nicht einmal Zweidrittel der Originalgröße umfassten. Zusätzlich wurden die Erdgeschosse der Häuser im Maßstab 8:10, die Obergeschosse im Verhältnis 6:10 errichtet, um die Siedlung so märchenhaft verändert erscheinen zu lassen. Verwertungskette: Die Disneyland-Attraktion Pirates of the Caribbean brachte der Disney-Konzern auch ins Kino. In der erfolgreichen Kinofilmreihe "Fluch der Karibik" spielt Johnny Depp den Piraten Jack Sparrow. Die Idee basiert auf dem Seeräuberabenteuer in dem Themenpark. Kahlschlag: Forscher der Universität Stanford suchten seit 1952 den idealen Standort für den neuartigen Vergnügungspark. Ihre Wahl fiel auf Anaheim im Orange County, südlich von Los Angeles. Fünfzehn Familien kaufte Disney knapp 40 Hektar Land ab und ließ anschließend die rund 12.000 Orangenbäume auf dem Plantagengelände fällen. Flora: Sämtliche Baumschulen Südkaliforniens wurden zur Begrünung Disneylands leer gekauft. Selbst vor den Bulldozern der Highwaybauer retteten Disneys Männer Bäume und Sträucher, um dem Park rechtzeitig vor der Eröffnung zu begrünen.

Der Freizeitpark zeigte Disneys Vision einer heilen, reglementierten Welt. Seither sind fünf weitere Standorte hinzugekommen (Florida, Paris, Tokio, Hongkong, Shanghai).

Bei meinem ersten Besuch in Walt Disney World in Orlando war ich schon 23. Trotzdem fühlte ich mich wieder wie ein Kind, als ich über den fußschonenden Spezialasphalt der Main Street lief, jene idealisierte Zuckerbäckerversion einer US-Kleinstadt im frühen 20. Jahrhundert, bevölkert von Mitarbeitern, die "cast members" hießen und dauerlächelten. Das Potemkinsche Dorf weckte so tiefe emotionale Schlüsselreize, dass die aufdringliche Illusion bald vergessen war.

Superhelden und Sternenkrieger

Mittlerweile sind die Parks Vehikel für Werbung, Merchandising und "Cross-Promotion" anderer Disney-Produkte - darunter die Muppets, die Disney 2004 kaufte und die inzwischen in Walt Disney World auftreten.

Ihnen gesellten sich 2009 bereits die Superhelden aus den Marvel Studios hinzu, zudem fortan auch die Charaktere des "Star Wars"-Universums. Disney schluckte es 2012 mit Lucasfilm. Der Vier-Milliarden-Dollar-Deal soll dem Konzern, der nach langer Flaute wieder Rekordumsätze einfährt, eine lange Zukunft sichern.

Vor ein paar Jahren kehrte ich nach Walt Disney World zurück, diesmal mit Familie. Der Eintritt kostete 1500 Dollar für sechs Personen, davon drei Kinder. Wir Erwachsenen kämpften an jeder Ecke, bei jeder offensichtlichen Inszenierung, gegen unseren Zynismus. Derweil verloren sich die Kids in ihren gelebten Träumen und schliefen am Ende, auf der Dampferfahrt zurück ins Hotel, selig ein.