In sieben Schritten Wie Hexen G.I. Joe shoppingsüchtig machten

Schritt 6: Life in plastic - it's fantastic!



...schließlich der US-Amerikanerin Ruth Handler auf, als sie gemeinsam mit ihrem Mann Elliott bei einer Schweiz-Reise in Luzern eine Lilli-Puppe erstand. Handler brachte sie mit in die USA - als Geschenk für ihre Tochter Barbara. Deren Begeisterung überzeugte sie offenbar, dass kleine Mädchen nicht nur gern mit Baby-Puppen spielten, sondern auch mit einer zur erwachsenen Frau modellierten Puppe.



Nun waren die Handlers nicht nur Eltern, sondern gemeinsam mit Harold Matson auch Gründer der US-Spielzeugfirma Mattel Creations. Also brachte Mattel am 9. März 1959 in New York eine eigene, Lilli fast exakt gleichende, 29,5 Zentimeter hohe Puppe auf den Markt, benannt nach der Tochter von Familie Handler: "Barbie".



Die amerikanische Plastikblondine wurde ein gigantischer Erfolg. Um sich nicht mit Konkurrenz aus Deutschland herumschlagen zu müssen, kaufte Mattel im März 1959 auch noch die Rechte an der "Lilli"-Puppe - und beendete deren Produktion umgehend. Seither gingen Milliarden Barbie-Puppen rund um die Welt über die Ladentische: "Superstar Barbie" mit extragroßen Augen und Grübchen, "Totally Hair Barbie" mit frisierbarem Blondschopf bis zum Boden, "Holland Barbie" mit Frau-Antje-Tracht und Holzschühchen, und dank moderner Technik auch...