In sieben Schritten Wie Kokain Rambo die Vergnügungsteuer ersparte

4. Schritt: KGB vs. Blubberblasen



...Afghanistan hatte die braune Brause im Jahr 1979 einen berühmten Fan: Hafizullah Amin. Der damalige afghanische Präsident hatte keineswegs nur Fans unter den Afghanen, seit er im April 1978 per Putsch die Macht an sich gerissen hatte. Zunächst hatte er noch als Leiter der Geheimpolizei aus zweiter Reihe agiert, stieg aber am 14. September 1979 selbst zum Präsidenten auf, indem er seinen Amtsvorgänger verhaften und ermorden ließ.



Im Land lehnten sich die Mudschahidin, islamistische Guerilla, gegen Amin auf, der ein säkularisiertes, sozialistisches Afghanistan anstrebte. Und auch im Ausland hatte er sich Feinde gemacht: Der sowjetische Staatschef Leonid Breschnew beobachtete mit Besorgnis, wie Amin daran scheiterte, die Unruhen in Afghanistan in den Griff zu bekommen. Hinzu kam die Sorge, Amin könne sich Unterstützung aus den USA holen - amerikanische Truppen waren das letzte, was der Kreml sich an der Grenze zur UdSSR wünschte. Also fiel am 11. Dezember 1979 der Entschluss, Amin auszuschalten.



Der KGB versuchte dies erst einigermaßen unauffällig und mischte mit Hilfe von Amins russischem Koch am 13. Dezember 1979 Gift in eine Coca-Cola, das Lieblingsgetränk des Präsidenten. Womit die Agenten nicht gerechnet hatten: Die Blasen in der kohlensäurehaltigen Limonade machten die Wirksamkeit des Gifts weitgehend zunichte. Amin wurde im Lauf des Abends nur ein wenig blass - sonst ging es ihm gut. Die Sowjets beschlossen daraufhin drastischere Maßnahmen und starteten...