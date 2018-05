Weltumseglung vor 50 Jahren "Kreuzseen. Ekelhaft. Ein weißes Tohuwabohu"

Die "Joyita" fuhr am 3. Oktober 1955 mit 25 Menschen an Bord von Samoa im Südpazifik in Richtung der 430 Kilometer entfernten Tokelau-Inseln. Als sie nicht planmäßig ankam, wurde eine großräumige Suchaktion gestartet, erfolglos. Erst im November stieß ein Handelsschiff zufällig auf das verlassene Wrack der "Joyita" - etwa 1000 Kilometer von ihrer Route entfernt. Ein Teil lag unter Wasser, vier Tonnen der Ladung waren verschwunden, von den 16 Besatzungsmitgliedern und 9 Passagieren fehlte jede Spur. Zudem war das Funkgerät auf die internationale Notruffrequenz eingestellt, an Deck wurden eine Artztasche und blutige Verbände gefunden. Was sich ereignet hatte, konnte nicht mit Sicherheit geklärt werden. Möglich: ein Überfall durch Piraten, ein Angriff durch eine japanische Flotte, ein Streit in der Crew, eine Meuterei oder Versicherungsbetrug.