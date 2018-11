Willy-Brandt-Quiz Wie gut kennen Sie den guten Deutschen?

In Eile? Hier geht es sofort zum Quiz.

Sozialdemokratische Überzeugungen wurzelten schon in seiner Familie. Vom vaterlosen Kind zum Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger - das ist der Lebensweg eines Mannes, der weltweit so viel Anerkennung fand wie kaum ein anderer Deutscher im 20. Jahrhundert. In den Jahren seines Exils bekämpfte Willy Brandt das Hitler-Regime mit Worten und Taten, später befreite er die Bundesrepublik von den Spinnweben der Nachkriegszeit.

Wo ein Willy ist, ist auch ein Weg. Wie schaffte er diesen erstaunlichen Aufstieg, was waren die wichtigsten Stationen, und wer waren die Frauen an seiner Seite? Mit seinem Charisma, seiner Beredsamkeit und seinem pragmatischen Kampf für eine offene, friedliche Gesellschaft gewann Brandt die älteste deutsche Partei für sich - die SPD, damals noch echte Volkspartei, wählte ihn zu ihrem Vorsitzenden.

Bis 1969 regierten ausschließlich Christdemokraten die Bundesrepublik. Brandt wurde der erste SPD-Kanzler und führte eine sozialliberale Koalition. Im Dezember 1970 kniete er vor dem Mahnmal für die Opfer des Aufstandes im Warschauer Getto - diese Geste bewegte die Welt.

Als Politiker hatte Willy Brandt auch eine zahlreiche weibliche Anhängerschaft und einen Ruf als Womanizer. Anziehend wirkte er auf Millionen junger Deutscher, die ihn wie einen Popstar bewunderten. Eine große Rolle spielte dabei, dass von ihm der Charme vager Visionen für eine gerechtere Welt ausging.

Auch in der DDR-Bevölkerung hatte Brandt viele Sympathisanten. Die DDR-Auslandsaufklärung platzierte einen Agenten in seiner unmittelbarer Nähe - die Enttarnung von Günter Guillaume führte schließlich zu Brandts Rücktritt im Mai 1974.

Doch auch danach genoss Brandt weiter hohes internationales Ansehen. So wurde er einer der berühmtesten Deutschen des 20. Jahrhunderts.

