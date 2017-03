Mini-Aale ausgesetzt: Ab in die Elbe

DPA

Bedrohte Fischart: In Niedersachsen werden zurzeit junge Aale ausgesetzt. Insgesamt 187.000 Tiere werden in die Elbe und einige ihrer Nebengewässer entlassen. Die Aal-Bestände sind in den vergangenen Jahrzehnten zusammengebrochen. Programme wie dieses sollen den Bestand sichern.