2016 in Bildern: Merkel und der Aufstieg der AfD

DPA

Mehr als 1000 Anzeigen: In der Silvesternacht bedrängen Männergruppen zahlreiche Frauen am Vorplatz des Kölner Hauptbahnhofs, es kommt zu sexuellen Belästigungen und Diebstählen. Die Täter: Vor allem junge Migranten aus Nordafrika. Die Ereignisse beschäftigen Justiz und Gesellschaft monatelang. Kölns Polizeipräsident wird deshalb in den Ruhestand versetzt.