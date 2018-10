"Schatz, wie war dein Tag?": Das machen Paare, wenn sie ins Bett gehen

Alec Soth/ Magnum Photos/ Agentur Focus

Ein Gute-Nacht-Kuss, eine gemeinsame Lieblingsserie oder eine Massage: Welche Bettroutinen haben Paare und was ist ihre liebste Schlafposition? Der Fotograf Alec Soth hat Männer und Frauen in ihrem Schlafzimmer besucht und sich von ihnen verraten lassen, was sie kurz vor dem Einschlafen machen.