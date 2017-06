Löw änderte seine Mannschaft auf vier Positionen. Bernd Leno wurde - unabhängig von seinem Patzer gegen Australien - von Marc-André ter Stegen vertreten. Auch Antonio Rüdiger, Sandro Wagner und Julian Brandt rotierten aus der Mannschaft, für sie starteten Matthias Ginter, Niklas Süle und Emre Can. Als einzige Spitze agierte Lars Stindl. Chile spielte in Bestbesetzung.

Shkodran Mustafi, in London Teamkollege von Sánchez und zentraler Spieler in der deutschen Dreierkette, ermöglichte den Treffer durch seinen ungenauen Pass kurz vor dem eigenen Sechzehner. So reichte Sanchéz (Nummer 7) ein Doppelpass mit Bayern Münchens Arturo Vidal, um zum Torerfolg zu kommen.

Für Stindl hat sich der Ausflug nach Russland schon jetzt gelohnt. Wie schon gegen Australien war er auch dieses Mal als Torschütze erfolgreich, zugleich war er der gefährlichste Offensivspieler der deutschen Mannschaft: Von den zehn Torschüssen gingen alleine vier auf sein Konto, im Strafraum blieb er immer anspielbar und zeigte sich dabei passsicher (Passquote in der gegnerischen Hälfte: 80 Prozent). (Foto: Sein Ausgleichstreffer in der 41. Minute)

AFP

Als der etwas offensivere, zentrale Mittelfeldspieler neben Sebastian Rudy konnte Can ausnahmsweise einmal auf seiner Lieblingsposition in der Nationalelf spielen. Er dankte es Löw mit einer Toreinleitung. Mit einer Passquote von 93,1 Prozent in der gegnerischen Spielhälfte war Can der ballsicherste Akteur in der Offensivbewegung.