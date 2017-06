Vier Tage nach dem 1:1 gegen Dänemark hatte Löw seine Mannschaft auf fünf Positionen (markiert) verändert. Er spielte mit einer Elf, die seiner Wunschvorstellung für das Turnier in Russland schon ziemlich nahegekommen sein dürfte.

Elia Benedettini war am Samstagabend nicht nur ein geschlagener, sondern auch ein historischer Mann: Seine 56 (!) Ballkontakte waren mit großem Abstand Bestwert im Team der Gäste aus San Marino. Zur Verdeutlichung: Die zweitmeisten Ballaktionen hatte Defensivspieler Mirko Palazzi mit nur 36. Ein Torhüter mit den meisten Ballaktionen? Ein übergroßer Fingerzeig für die hoffnungslose Unterlegenheit des Tabellenletzten der WM-Qualifikationsgruppe C.

Das große Gefälle lässt sich anhand weiterer Zahlen belegen: Während die Gäste in 90 Minuten nichts Zählbares auf die Wiese brachten, erspielten sich die Deutschen Chancen nahezu im Minutentakt. 27 Torschüsse sprechen eine deutliche Sprache. Dazu gewann das Team von Joachim Löw zwei von drei Zweikämpfen und brachte es auf knapp 83 Prozent Ballbesitz.

Einer der großen Gewinner des Spieles war Amin Younes (hier im Zweikampf mit Alessandro Della Valle). Mit seinen Antritten, Dribblings und klugen Läufen hatte er einen erheblichen Anteil am Erfolg der deutschen Mannschaft. Er hatte die meisten Ballkontakte aller deutschen Offensivspieler, auch und vor allem im gegnerischen Strafraum. Er krönte seine Leistung mit einem Abstauber in der 38. Minute.

Opta

Younes spielte durch und bekleidete im Verlaufe der Partie zwei Positionen. In der ersten Hälfte hielt er strikt die linke Außenbahn (die Touchmaps stellen alle Ballaktionen des Ajax-Spielers dar, links erste Halbzeit, rechts zweite Halbzeit). In der sechzigsten Minute tauschte er die Position mit Julian Brandt und wechselte auf rechts. Das hatte auf den Spielaufbau der DFB-Elf starke Auswirkungen, wie die Grafiken zu den Angriffsseiten für die jeweiligen Spielhälften zeigen. Die deutsche Mannschaft griff dort an, wo Younes spielte.