DPA

Schalke 04 - Bayern München 0:2Ein Umbruch war auf Schalke versprochen worden, doch bei der Auftaktniederlage in Frankfurt erinnerte vieles an alte Zeiten. Auch wenn es gegen die Bayern erneut eine Niederlage gab, die Art und Weise ihres Zustandekommens war ein Schritt in die richtige Richtung.