Bundesliga-Analyse: Warum der FC Bayern den Sonntagsschuss bemühen musste

Bongarts/Getty Images

Am Ende machte eine Einzelleistung den Unterschied zwischen dem Tabellenführer und dem Schlusslicht. Ein Traumtor von Douglas Costa (71. Minute) rettete den FC Bayern in Darmstadt. Warum taten sich die Münchner am Sonntagnachmittag so schwer? Wirklich nur, weil die Gedanken schon beim Duell mit RB Leipzig (Mittwoch, 20.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) waren?