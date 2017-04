Anja Niedringhaus Award: Die Gefahr vor der Linse

Stephanie Sinclair

Der Anja Niedringhaus Courage in Photojournalism Award wurde zu Ehren der deutschen Fotografin Anja Niedringhaus gestiftet, die 2014 in Afghanistan erschossen wurde. 2017 geht der Preis an Stephanie Sinclair. Hier zu sehen: Zwei junge Frauen aus Indien, die Opfer von Säure-Attacken wurden.