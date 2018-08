Tipps: Diese Apps bringen Sie durch den Sommer

SPIEGEL ONLINE

Trocken bleiben: RainToday

Die meisten Wetter-Apps versuchen bei ihren Prognosen möglichst weit in die Zukunft zu schauen. Nicht so RainToday. Ganz pragmatisch gibt diese App dem Nutzer eine Einschätzung, ob es demnächst, also innerhalb der nächsten Stunde, anfangen wird zu regnen. Das hilft zwar nicht, den Tag zu planen - aber wenn man unterwegs ist, weiß man, wann es an der Zeit ist, sich einen Platz zum Unterstellen zu suchen. Ein Regenradar bringt außerdem einen Überblick, wo gerade Regenwolken unterwegs sind und in welche Richtung sie ziehen.

Für iOS und Android, Basisversion kostenlos. die Premium-Version kostet 2,99 Euro für drei Monate oder 9,99 Euro für ein Jahr, ist werbefrei und bietet einige Zusatzfunktionen.