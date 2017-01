Wohnen neben dem Meiler: Mein Nachbar, das Atomkraftwerk

Andrea Pugiotto

Abkühlung unter Kühltürmen: Kinder planschen an einem heißen Sommertag in einem Swimmingpool im Dorf Saint-Vulbas an der Rhone im Südosten Frankreichs.



Weitaus bekannter als die kleine Ortschaft ist allerdings das benachbarte Atomkraftwerk Bugey mit seinen vier Reaktoren, eines der größeren in Frankreich – und mit dem Ruf, zu den eher unsicheren zu gehören. Der italienische Fotograf Andrea Pugiotto hat das Leben in dem Dorf direkt neben der Anlage festgehalten. "In Italien möchte niemand neben einem Atomkraftwerk wohnen. In anderen Ländern ist das nicht so", stellt Pugiotto fest - konkret meint der Fotograf Frankreich.