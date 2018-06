Auf die Plätze, fertig, los: Wettkrabbeln der Windelpakete

DPA

Auf die Plätze, fertig, los! Beim Windel-Wettkrabbeln in New York - auch liebevoll "Diaper Derby" genannt - wetteiferten am Freitag rund 30 Babys darum, wer am schnellsten von Mama zu Papa krabbelt oder anders herum.