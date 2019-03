Augenblicke: Die Bilder des Tages im Februar

REUTERS/ NASA

Drache im Anflug (04.03.2019)



Von der Internationalen Raumstation ISS hat die Nasa-Astronautin Anne McClain dieses Foto aufgenommen. Es zeigt die nahende "Crew Dragon"-Kapsel der privaten Firma SpaceX. Das Transportmodul hat am Sonntag an der ISS angedockt - erstmal nur mit einem Hightech-Dummy an Bord. Der Testflug soll zeigen, ob demnächst bedenkenlos Menschen mit der "Crew Dragon" ins All fliegen können.



