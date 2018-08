Augenblicke: Die Bilder des Tages im Juli

REUTERS

Das Kreuz mit dem Berg (31.07.2018)



Kletterer befestigen am Berg Säntis eine riesige Schweizerfahne - pünktlich zum Nationalfeiertag am 1. August. Sie ist 80 mal 80 Meter groß und 700 Kilo schwer. Schweizer Medien beschäftigt vor allem eine Frage: Hält der Stoff dieses Mal? In den vergangenen beiden Jahren war er vom Wind zerrissen worden.



