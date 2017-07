Augenblicke: Die Bilder des Tages im Juni

AP

Startbahn West (30.06.2017)



Unweit dieses Hühnerstalls in Frankfurt am Main liegt die Startbahn West, ein Bauprojekt am Frankfurter Flughafen, um das es einst heftige Proteste von Umweltschützern gab. Davon ahnt dieser Hahn natürlich nichts - er kann seine Flugversuche auch ohne Startbahn machen. Denn als Hahn ist er nun mal der Chef.