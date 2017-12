Augenblicke: Die Bilder des Tages im Monat Dezember

AFP

Abbaubare Pracht (31.12.2017)

Diese Ballons sind nicht nur hübsch, sie sind auch biologisch abbaubar. In São Paulo ließen Mitglieder der Handelskammer sie in den Himmel steigen, um das neue Jahr zu begrüßen, das hoffentlich neue Fortschritte in Sachen Klima- und Umweltschutz bringt.





