Augenblicke: Die Bilder des Tages im Monat Februar

AFP

Dünenschnee (28.02.2018)



Europas größte Sanddüne ist mit Schnee überpudert - und das will fotografiert werden. Ein Mann sucht auf der Dune du Pilat in La Teste-de-Buch in Südfrankreich die perfekte (Ein)Stellung für seine Kamera. Die Düne ist 500 Meter breit, 2,7 Kilometer lang und bis zu 110 Meter hoch - eine Million Touristen pilgern jedes Jahr hierher. Wohl aber nicht bei den momentan eisigen Temperaturen, wie das fast menschenleere Foto zeigt.