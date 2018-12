Augenblicke: Die Bilder des Tages im November

Getty Images

Leuchtende Lichtung (30.11.2018)



In der Weihnachtszeit wird das Westonbirt Arboretum in der Nähe des südwestenglischen Städtchens Tetbury festlich beleuchtet. "Enchanted Christmas" nennt sich das Spektakel, das ab dem 1. Dezember allabendlich die an sich schon eindrucksvollen Bäume in ein besonderes Licht taucht. Dieser Mann darf schon mal vorab hineinschauen.



