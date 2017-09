Bart-Weltmeisterschaft in Texas: Bärtige Angelegenheit

AP

Der Klassiker: Bei der Weltmeisterschaft der Bartträger in Austin in Texas hat sich der Deutsche Wolfgang Schneider (rechts im Bild) eine Trophäe geholt. Er siegte mit seinem klassisch gestylten Schnauzer in der Kategorie "Natural Moustache". Er hat bereits zum sechsten Mal gewonnen.