Samenspender in Australien: "Verdammt noch mal. Ich kann dieses Mädchen nicht verleugnen"

AP

Peter Peacock umarmt Gypsy Diamond: Die 36-Jährige ist seine biologische Tochter. Peacock hatte Anfang der Achtziger in einer Klinik in Melbourne Samen gespendet. Im vergangenen Jahr trat im australischen Bundesstaat Victoria ein umstrittenes Gesetz in Kraft, das die jahrzehntelange Anonymität von Samenspendern aufhebt. Die Nachrichtenagentur Associated Press hat Peacock begleitet.