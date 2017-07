Kartellverdacht: Autobosse in der Krise

DPA

Seit Herbst 2015 leitet Matthias Müller die Geschicke von Volkswagen. Seitdem hat er dort verkrustete Hierarchien aufgebrochen, die Aufklärung der Dieselaffäre vorangetrieben - und VW eine Vision für die Zukunft gegeben: Bis 2025 will der Konzern jedes vierte Auto mit einem Elektroantrieb verkaufen. Doch sein Ruf wird von anderen Faktoren bestimmt: Von dem unseligen Interview etwa, das er einem amerikanischen Radioreporter gab, in dem er jeden Vorwurf einer Lüge durch VW-Manager zurückwies. Oder von den ständig neuen Enthüllungen im Dieselskandal, die Zweifel an der Bereitschaft zur Aufklärung nähren. Und jetzt auch noch der Kartellverdacht.