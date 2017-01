Sibirischer Winter: Schlaflos am Baikalsee

Kristina Makeeva

Baikalsee in Sibirien: Das Gewässer in Burjatien ist der tiefste See und der älteste Süßwassersee der Erde. Im Winter kann das Eis bis zu zwei Meter dick werden. Die Moskauer Fotografin Kristina Makeeva war im März dort.