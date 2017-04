AFP Manuel Neuer, Tor: Allein seinen Glanzparaden aus dem Hinspiel war es zu verdanken, dass die Bayern noch eine kleine Hoffnung auf die Halbfinal-Qualifikation hatten. Erste Großtat nach 26 Minuten, als er einen Distanzschuss von Dani Carvajal um den Pfosten lenkte. Kleine Unsicherheiten in der ersten Halbzeit, als er zwei Bälle nach vorne abprallen ließ, ansonsten gewohnt sicher. In der Verlängerung mit Großtaten gegen Ronaldo und Asensio. Chancenlos bei den Gegentoren.

AFP Philipp Lahm, Abwehr: Mit aller Macht wollte der Bayern-Kapitän vermeiden, dass das 112. Champions-League-Spiel seiner Karriere auch das letzte wird. Vergeblich. In jedem Fall war es eines seiner dramatischsten. Eifrig im Laufpensum auf der rechten Seite, defensiv oft mit Tempodefiziten bei Angriffen von Linksverteidiger Marcelo. Überzeugte aber wie alle seine Mitspieler mit Begeisterung und Leidenschaft. Hatte beim Ausgleich als Manndecker von Cristiano Ronaldo keine Chance beim Kopfballduell. Ein bitterer Abschied von der internationalen Bühne.

DPA Mats Hummels, Abwehr: Bis zum Spieltag war wie bei Nebenmann Boateng auch sein Einsatz fraglich gewesen. Neun Tage nach seiner Sprunggelenksverletzung stand der Innenverteidiger aber wieder in der Startelf. Wirkte in der ersten Hälfte bei einigen Abspielen zunächst verunsichert, steigerte sich aber dann kontinuierlich. In Kopfballduellen in der zentralen Abwehr zeigte er sich meist effektiv. Bei den Gegentoren durch den jeweils in Mittelstürmerposition stehenden Ronaldo hatte er aber keinen Zugriff. In der Verlängerung gingen ihm die Kräfte aus.

REUTERS Jérôme Boateng, Abwehr: Adduktorenprobleme hatten dem Innenverteidiger in den vergangenen Tagen schwer zugesetzt, wurde aber rechtzeitig für das Spiel wieder fit. Stark in seinen Zweikämpfen gegen Karim Benzema, frustrierte die Real-Angreifer ein ums andere Mal. Zwei Mal wurde er aber in der Innenverteidigung schmerzlich vermisst: Genau bei den beiden Gegentoren durch Cristiano Ronaldo (76. Minute und 105.).

DPA David Alaba, Abwehr: Nach den vielen Spielen in den vergangenen Wochen hatte er zuletzt müde und erschöpft gewirkt. In diesem mitreißenden Spiel gegen Real lief er die linke Seite aber wieder frisch und kraftvoll auf und ab, stark in seinen Duellen gegen Dani Carvajal. Tankte sich immer wieder bis zur gegnerischen Grundlinie durch, flankte gefühlvoll auf Arjen Robben, der nach der Pause nur knapp die Führung zum 1:0 vergab. Alternativlos im Spiel der Bayern auf der linken Abwehrseite. Auch er aber in der Verlängerung völlig ausgepumpt und müde.

REUTERS Artúro Vidal, Mittelfeld: Noch am Nachmittag hatte der Chilene getwittert: „Die Zeit ist reif. Unser Traum wird wahr.“ Dazu präsentierte er sich auf einer Fotomontage als martialischer Gladiator. So ging der "Krieger" auch zu Werke. Sah nach fünf Minuten die erste Gelbe Karte des Spiels für ein Foul an Isco. Schoss nach 13 Minuten übers Tor, wirkte zwar kampfeslustig, aber auch oft glücklos. Flog in der 84. Minute nach einem Zweikampf mit Asensio mit Gelb-Rot vom Platz, bei dem er aber den Ball gespielt hatte.

AFP Xabi Alonso, Mittelfeld (bis 75. Minute: „Ein besonderes Spiel für mich“, sagte der 35-Jährige vor Spielbeginn, schließlich hatte Alonso von 2009 bis 2014 für Real gespielt. Der Spanier verursachte nach drei Minuten den ersten Fehlpass, auch ansonsten lieferte er an seiner alten Wirkungsstätte ein sehr unsicheres Spiel. Konnte seine läuferischen Schwächen auch nicht durch große Ausstrahlung und Souveränität kompensieren. Viele Fehler im Spielaufbau. Wurde bei seiner Auswechslung vom spanischen Publikum aber mit Ovationen verabschiedet.

DPA Thomas Müller, Angriff (ab 75. Minute) : Kam für Xabi Alonso aufs Feld und zeigte sofort seine lange vermisste Effizienz. Wuselte unkonventionell im Strafraum herum und verwirrte damit Innenverteidiger Sergio Ramos, der den Ball an Torwart Keylor Navas ins eigene Tor vorbeispitzelte. Ansonsten ohne Fortune im Spiel nach vorne, gerade in der Verlängerung, in der die Mannschaft entkräftet auseinanderbrach.

AFP Franck Ribéry, Angriff (bis 71. Minute): Im Hinspiel mühte er sich meist vergeblich, am Dienstag aber zeigte er wie die meisten seiner Mitspieler wieder die Leidenschaft, die man sechs Tage zuvor noch vermisst hatte. Spielfreudig wie eh und je. Tunnelte Madrids Luka Modric nach 16 Minuten, ergänzte sich auf der linken Seite wie schon so oft ideal mit David Alaba. 20 Minuten vor dem Ende nahm ihn Carlo Ancelotti vom Feld.

AFP Douglas Costa, Angriff (ab 71. Minute): Kam für den völlig verausgabten Franck Ribéry. Versuchte sich mit einem Weitschuss neun Minuten vor dem Ende. Wie gewohnt sehr schnell im Antritt. Aber auch er konnte in der Verlängerung keine Impulse mehr setzen.

Getty Images Thiago Alcantará, Mittelfeld: Vergab die große Chance zur Führung nach acht Minuten, sollte als hängende Spitze immer wieder Robert Lewandowski mit Vorlagen in Szene setzen. Doch das gelang ihm nur selten. Immer wieder blieb er an der Defensive Reals hängen und ließ selbst eine große Chance in der ersten Hälfte ungenutzt. Eines seiner schwächsten Spiele in dieser Saison.

AP Arjen Robben, Angriff: Extrem frustriert nach seiner schwachen Leistung im Hinspiel drehte er diesmal wieder auf der rechten Seite mit seinem Lieblingsmitspieler Philipp Lahm auf. Offenbarte einen großen Willen, kein Vergleich zur großen Verunsicherung, die ihn und seine Mannschaftskollegen noch vor einer Woche befallen hatte. Vergab kurz nach der Halbzeit die große Chance auf das 1:0, als sein Schuss aus acht Metern noch von Marcelo von der Linie gekratzt wurde. Holte aber kurz darauf den Elfmeter heraus, als er von Casemiro gefoult wurde. Mit Fortdauer des Spiels merkte man ihm aber an, dass er konditionell am Ende war.

AFP Robert Lewandowski, Angriff (bis 88. Minute): Zehn Tage nach seiner Schulterverletzung, die er sich im Spiel gegen Borussia Dortmund zugezogen hatte, spielte der polnische Nationalstürmer in dieser epischen Begegnung von Anfang an. Konnte sich erst gegen die massive Innenverteidigung um Sergio Ramos und Nacho nicht durchsetzen, verwandelte dann aber den Elfmeter zum 1:0, der den Bayern nochmal Hoffnung ab. Nach dem Platzverweis gegen Xabi Alonso nahm ihn Carlo Ancelotti vom Feld.