Manuel Neuer, Tor (Archivbild) Ein paar Rückpässe, ein, zwei kurze Sprints mit dem Ball - mehr gab es für den Keeper der Bayern lange Zeit nicht zu tun. Sein Abend begann aber auch deshalb langweilig, weil ihm seine Vorderleute zunächst keine besonders gute Show boten. In der zweiten Halbzeit hätte er aber, abgesehen von einer Parade in der 85. Minute, auch eine Tüte Popcorn in seinen neonfarbenen Handschuhen halten können - es wäre niemandem aufgefallen.