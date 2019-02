Bilder der Woche: Brücke in Genua, Frühlingsgrün, Gipsweiß

AP

50 Schattierungen Grau: Während dicke Regenwolken aufziehen, laufen Besucher durch das White Sands National Monument, ein Naturschutzgebiet in New Mexico, USA. Während der Gipssand bei Sonnenschein weiß glitzert, schimmern die Dünen bei diesen Lichtverhältnissen eher blassbeige. In jedem Fall sind die Kontraste zwischen hellem Sand und dem dunklen Hintergrund aus Hügeln und Himmel ein echter Hingucker.