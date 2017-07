Blumenmädchen, Stagediver und Extremsportler: Die Bilder der Woche

Getty Images

Schwergewicht: Bis zu 16 Kilogramm kann eine Lambegtrommel wiegen, die mit einer Halskrause getragen wird. Sie ist aus Eiche und Ziegenleder hergestellt und wird als eines der lautesten Akustikinstrumente der Welt bezeichnet. Protestantische Bands in Nordirland spielen sie in erster Line am und um den 12. Juli, dem Orangemen's Day - in Erinnerung an den Sieg der Protestanten über die Katholiken in der Schlacht am Boyne.