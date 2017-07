Weihnachtsmänner, Klippenspringer, Glühwürmchen: Die Bilder der Woche

REUTERS/ Scanpix Denmark

Winterliche Gemütlichkeit: Jedes Jahr im Sommer wird in einem Vergnügungspark in Kopenhagen der Welt-Weihnachtsmann-Kongress veranstaltet, diese Besucher treten die Kanalfahrt passend gekleidet an. Menschen aus verschiedenen Ländern der Welt reisen extra an.