Rasenmäher, Putzkolonnen, Farbpulver: Die Bilder der Woche

REUTERS

Wie Zwillinge: Mehr als 10.000 Menschen führten im indonesischen Aceh gleichzeitig den "Saman-Tanz" auf, um auf die Regenwaldvernichtung in ihrem Land aufmerksam zu machen. Dafür kleideten sie sich in traditionellen Trachten, saßen in Reihen nebeneinander, klatschen sich auf die Schenkel und folgten dem Rhythmus eines Liedes. 2011 wurde der Tanz als immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen.