Bilder der Woche: Die Bilder der Woche

ILNITSK/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock

Fiktive Welt: In der Moskauer U-Bahn konnten Passagiere äußerst ungewöhnlichen Mitfahrern begegnen. Als Figuren der Fantasy-Serie "Game of Thrones" kostümiert und geschminkt, fuhren Fans in der Bahn mit - und erschreckten damit den ein oder anderen. Die Aktion fand anlässlich des Endes der siebten Staffel statt, die nächste erwartet die Zuschauer im kommenden Jahr. Die Serie basiert auf den Romanen "Ein Lied von Feuer und Eis" des amerikanischen Schriftstellers George R.R. Martin und gehört zu den erfolgreichsten der Geschichte.