Bilder der Woche: Tonnenschwerer Auftritt der Menschmaschine

AP

Kolossaler Schutz: Ein Soldat steht vor der historischen Stätte in Rom Wache. Italien hat die Sicherheitsvorkehrungen an allen Plätzen erhöht, an denen größere Menschenmengen zusammenkommen - unter anderem vor dem weltberühmten Kolosseum.