Brandenburg, Japan, Ipanema: Die Bilder der Woche

DPA

Blauer Zauber: Einen faszinierenden Anblick bietet der Trepliner See im Landkreis Märkisch-Oderland (Brandenburg). Das gefrorene Wasser präsentiert sich in blauen Tönen. Die Aufnahme entstand mit einer Drohne am 13. Februar 2017.