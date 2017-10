Bilder der Woche

REUTERS

Provokation: Richard Spencer, ein Sprecher der rechtsradikalen „Alt-Right“-Bewegung hatte an der Universität von Florida eine Rede gehalten. In der Nähe versammelten sich Demonstranten. Nach Erzählung eines Fotografen kam dann ein Mann mit Hakenkreuz-T-Shirt dazu. In Folge dieser wohl bewussten Provokation wurde er ins Gesicht geschlagen. Polizisten versuchten, den Mann zu eskortieren. Schließlich führte ihn ein schwarzer Mann aus der Menge. Er redete und schrie wechselweise in Richtung des Manns mit dem Hakenkreuz-T-Shirt.