Bilder der Woche: Hauchplatscher

DPA

Alles für die... Ja, Sie ahnen es schon: Mehrere Vertreter der Rasse Britisch Kurzhaar wurden in diesen Koffer verfrachtet, um auf eine Messe in Dortmund hinzuweisen. Ironischerweise wird die Veranstaltung vom Verband für das Deutsche Hundewesen ausgerichtet. Immerhin: Hunde sind Mitte Mai dann auch am Start.