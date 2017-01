Bilder der Woche: Immer auf die Kleinen

DPA

Mann im Eis: An das phantastischen Naturkunstwerk eines gefrorenen Wasserfalls klammert sich ein Kletterer mit seinen Steigeisen und Eispickeln. So wie hier bei Liberec im tschechischen Isergebirge sorgt eine Kältewelle in ganz Mitteleuropa zurzeit für frostige Temperaturen.