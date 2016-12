Bilder der Woche: Jetzt abtauchen

DPA

Lichter in der Dunkelheit: Diese Luftaufnahme aus einem Polizeihubschrauber zeigt den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin, bevor er zum Tatort eines Anschlags mit zwölf Toten wurde. Der Täter - allem Anschein nach der Tunesier Anis Amri - lenkte einen Lastwagen in eine Menschenmenge.