Bilder der Woche: Mahnwal

AP





Sehen Sie alle Bilder der Woche auf unserer Themenseite Feurige Wut: Trotz der ersten freien Wahlen seit fast 40 Jahren kommt Simbabwe nicht zur Ruhe. In mehreren Städten ist es zu blutigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen. In der Hauptstadt Harare (Foto) wurden laut dem Oppositionspolitiker Tendai Biti mehrere Menschen angeschossen. In anderen Städten gab es offenbar auch Tote.