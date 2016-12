Bilder der Woche: Salzsäule

REUTERS

Nachschub: Ein Straßenverkäufer verkauft Essen inmitten von Demonstranten in Südkorea. Seit Wochen gehen dort vor allem an den Wochenenden Hunderttausende Menschen gegen Präsidentin Park Geun Hye auf die Straße. Sie ist in einen Korruptionsskandal verwickelt.