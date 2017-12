Augenblicke 2017: Die Bilder des Jahres

DPA/ Vidal Tarqui/ ANdina

Bad in der Menge



In Peru ist es Brauch, das neue Jahr am Meer zu beginnen. Entsprechend voll war es am Neujahrstag 2017 an der Küste der Hauptstadt Lima. Manche sollen das Getümmel am Strand ja zu schätzen wissen.