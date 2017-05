Billboard Music Awards: Cher dreht die Zeit zurück

AFP

Kaum zu glauben, aber Cher ist tatsächlich schon 71: Bei den Billboard Music Awards am Sonntagabend legte die Sängerin einen Las-Vegas-würdigen Auftritt hin. Erst präsentierte sie ihren Neunziger-Hit "Believe" - in einem Outfit, das nicht viel verdeckte.