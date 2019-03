Wrestlerinnen in Bolivien: Mit Schmerz, Charme und Melone

Juan Karita/ AP

Flugshow: Jennifer dos Caras ist eine erfahrene "cholita cachascañista", eine von Boliviens berühmt-berüchtigten Wrestlerinnen. Hier kämpft sie in El Alto gegen einen Mann. Als "Cholitas" werden indigene Frauen nicht nur in dem Land bezeichnet. Das Wort wird in vielen Teilen Südamerikas als abwertend benutzt, hält sich bislang aber: "Cholitas-Wrestling" ist als Begriff etabliert. 2006 gab es etwa einen kurzen Dokumentarfilm namens "Fighting Cholitas". Die Kämpferinnen sind auf ihre Erfolge im Ring stolz.