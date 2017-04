Roman Bürki (Tor): Wird nachts von den Bildern des Anschlags verfolgt und leidet unter Schlafdefiziten. Ob er ohne dieses Handicap in der dritten Minute eine bessere Lösung gefunden hätte, wird sich natürlich nie klären lassen. Da ließ er einen harten, aber wenig platzierten Fernschuss nach vorne klatschen und bereitete so Kylian Mbappés 1:0 vor. Als habe der Torhüter diesen Weckruf gebraucht, hielt er danach aber stark und den BVB lange im Spiel.

Matthias Ginter (Abwehr): Spielte zunächst rechts in der Dortmunder Dreierkette und fand lange nicht ins Spiel. Beteiligte sich kaum am Aufbau und ließ Radamel Falcao viel zu viel Platz, als dieser das 2:0 köpfte. Wurde erst besser, als der BVB auf Viererkette umstellte. Wirklich stabilisierend wirkte er aber nie.

Sokratis (Abwehr): War noch nie leicht zu durchschauen. Nach dem Anschlag wirkt er nun noch ein Stück unberechenbarer. Mal weint er spontan (wie nach dem Hinspiel), mal gelingen ihm Traumtore (wie am vorigen Samstag). An diesem Abend war sein Auftritt vergleichsweise unspektakulär: kämpferisch stark und ohne schlimme Fehler.

Raphael Guerreiro (Mittelfeld, bis 72. Minute): Spielte links im Mittelfeld und rückte gegen den Ball zurück in die Verteidigung. Man kann dem Portugiesen zugute halten, dass Monaco über seine Seite nur selten gefährlich wurde. Hatte aber mehrfach die Chance, für echte Gefahr im Strafraum zu sorgen, wo ihm jedoch die Durchschlagskraft fehlte. Nach der Halbzeit rückte er in die Zentrale und sollte die Offensive stärken, blieb aber ohne entscheidende Aktion.

Marcel Schmelzer (Abwehr, ab 46. Minute): Wurde in der Halbzeit für Sahin eingewechselt. Tuchel stellte auf Viererkette um und beorderte seinen etatmäßigen Kapitän auf die Linksverteidiger-Position, während Guerreiro die Rolle von Sahin übernahm. Schmelzer fügte sich nahtlos ein in die Abwehr der Disbalance. Immerhin produzierte er keinen ganz schlimmen Fehler.

AFP

Ousmane Dembélé (Mittelfeld, ab 27. Minute): Durfte zunächst nicht beweisen, dass er der bessere Fußballer von den beiden französischen Wunderkindern ist. Bei AS Monaco spielt Mbappé, dem in Hin- und Rückspiel zusammen drei Treffer gelangen. Wurde aber schon früh für Durm in die Partie geschickt und war der gefährlichste Dortmunder. Bereitete das 2:1 vor, sorgte für viel Wirbel, aber das war an diesem Abend nicht genug.