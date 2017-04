REUTERS

Yann Sommer (Tor): Vor dem Frankfurter Führungstreffer liefen die Gladbacher Gefahr, noch früher in Rückstand zu geraten. Nach etwa 100 Sekunden fischte Borussias Torwart seinem ehemaligen Mitspieler Branimir Hrgota den Ball vom Fuß. Beim Tor der Eintracht chancenlos, danach selten gefordert. Beim Elfmeter von Fabián mit den Fingern am Ball, aber auch da letztlich erfolglos. Hielt gegen Varela, aber am Ende war das zu wenig.