Boxing Day in England: O du fröhliche Fußballzeit

DPA

Hull City vs. Manchester City

Josep Guardiola (Foto) und sein Team sind auf der Suche nach Konstanz. Manchesters Bilanz der vergangenen Wochen erinnert eher an Bayer Leverkusen als an ein Spitzenteam. Siege gegen Top-Gegner wie Barcelona und Arsenal wechselten sich ab mit Ausrutschern wie dem 2:4 gegen Krisen-Meister Leicester.