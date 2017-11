Fotowettbewerb: Die Hölle ist hier

Sanctuary Wildlife Photography/ Biplab Hazra

"Hell is Here" heißt die Aufnahme mit der Fotograf Biplab Hazra 2017 den Wettbewerb "Sanctuary’s Wildlife Photographer of the Year 2017" gewonnen hat. Es zeigt, wie eine Gruppe junger Männer brennende Teerbälle nach einer Elefantenkuh und ihrem Kalb werfen. Das Vorgehen gegen Elefanten sei in Indien vielerorts keine Seltenheit, berichten die Tierschützer.