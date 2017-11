Fotobuch "Pop": Düstere Klänge, farbig inszeniert

Brian Griffin/ GOST Books

Die "Road to Nowhere" besangen ihre amerikanischen Zeitgenossen, die Talking Heads. Nach "Vienna" führt diese Straße, an der Brian Griffin die Band Ultravox fotografierte, eher nicht - auch wenn ihr großer Hit aus dem Jahr 1980 so hieß.