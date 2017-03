Bundesliga-Analyse: Warum Köln mehr ist als Modeste

DPA

Nach fünf sieglosen Anläufen hat der 1. FC Köln wieder ein Bundesligaspiel gewonnen. Das 4:2 gegen Hertha BSC war nicht nur wegen des zweiten Saison-Dreierpacks von Anthony Modeste bemerkenswert, auch die hohe Zahl an Toren überraschte. In den elf Kölner Heimspielen zuvor waren insgesamt 23 Tore gefallen (Schnitt: 2,09), diesmal gleich sechs in 90 Minuten.